Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı!

        UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları yarın başlayacak. Turnuvadaki tek temsilcimiz Başakşehir, evinde Almanya takımı Heidenheim'ı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:23 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Konferans Ligi'nde beşinci hafta maçları yarın oynanacak.

        Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi beşinci maçında yarın sahasında Almanya'nın Heidenheim takımıyla karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda 5. hafta maçlarının programı şöyle:

        Yarın:

        16.00 Vikingur (İzlanda)-Djurgarden (İsveç)

        18.30 Astana (Kazakistan)-Chelsea (İngiltere)

        20.45 Kopenhag (Danimarka)-Hearts (İskoçya)

        20.45 Fiorentina (İtalya)-LASK (Avusturya)

        20.45 Başakşehir-Heidenheim (Almanya)

        20.45 Legia Varşova (Polonya)-Lugano (İsviçre)

        REKLAM

        20.45 HJK (Finlandiya)-Molde (Norveç)

        20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Cercle Brugge (Belçika)

        20.45 Petrocub (Moldova)-Real Betis (İspanya)

        20.45 Dinamo Minsk (Belarus)-Larne (Kuzey İrlanda)

        20.45 Noah (Ermenistan)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

        23.00 Gent (Belçika)-TSC (Sırbistan)

        23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Rapid Wien (Avusturya)

        23.00 Shamrock Rovers (İrlanda)-Borac (Bosna Hersek)

        23.00 The New Saints (Galler)-Panathinaikos (Yunanistan)

        23.00 Mlada Boleslav (Çekya)-Jagiellonia (Polonya)

        23.00 St. Gallen (İsviçre)-Vitoria (Portekiz)

        23.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Celje (Slovenya)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        AB tartışıyor: Sığınmacılar ne olacak?
        AB tartışıyor: Sığınmacılar ne olacak?
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Son fotoğraf ve sır cinayet! "Silah seslerini havai fişek sandık!"
        Son fotoğraf ve sır cinayet! "Silah seslerini havai fişek sandık!"
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        İnşaatta maliyet artışı 42 ayın dibinde
        İnşaatta maliyet artışı 42 ayın dibinde
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar