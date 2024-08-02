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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçları bugün oynanan müsabakalarla sona erdi. Temsilcimiz Başakşehir, bir sonraki turda Gürcistan takımı Iberia Tiflis ile eşleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 01:13 Güncelleme: 02.08.2024 - 01:18
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        Konferans Ligi 2. eleme turu tamamlandı!
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        Avrupa futbolunda kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuva olan UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçları bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.

        Oynanan rövanş maçlarının sonunda RAMS Başakşehir, Paide (Estonya), AEK Atina (Yunanistan), Paks (Macaristan), Mlada Boleslav (Çekya), St. Gallen (İsviçre), Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi), Olimpija Ljubljana (Slovenya), Osijek (Hırvatistan), Ararat-Armenia (Ermenistan), Brondby (Danimarka), Banik (Çekya), Zrinjski (Bosna Hersek), Ordabasy (Kazakistan), Astana (Kazakistan), Puskas Akademia (Macaristan), Hajduk Split (Hırvatistan), Zürich (İsviçre), St. Mirren (İskoçya), Slask (Polonya), Zira (Azerbaycan), Iberia Tiflis (Gürcistan), CFR Cluj (Romanya), Gent (Belçika), Vikingur Reykjavik (İzlanda), Hapoel Beer Sheva (İsrail), St. Patrick's (İrlanda), Noah (Ermenistan), Djurgarden (İsveç), Legia (Polonya), Kopenhag (Danimarka), Maribor (Slovenya), Tromso (Norveç), Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi), Brann (Norveç), Sabah (Azerbaycan), Vitoria SC (Portekiz) ve CSKA 1948 (Bulgaristan) tur atladı.

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        Arnavutluk ekibi Partizani'yi eleyen Gürcistan takımı Iberia Tiflis, bir sonraki turda RAMS Başakşehir'in rakibi oldu.

        UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda bugün oynanan rövanş maçlarının sonuçları şöyle:

        La Fiorita-RAMS Başakşehir: 0-4 (1-6)

        Sabah-Maccabi Haifa: 3-6 (3-0) (3-2 Penaltılarla)

        Brann-Go Ahead Eagles: 2-1 (0-0)

        Cherno More-Hapoel Beer Sheva: 1-2 (0-0)

        Vaduz-St. Patrick's: 2-2 (1-3)

        Torpedo Kutaisi-Omonoia: 1-2 (1-3)

        Tromso-KuPS: 1-0 (1-0)

        Kopenhag-Magpies: 5-1 (3-0)

        Caernarforn-Legia: 0-5 (0-6)

        Progres-Djurgarden: 1-0 (0-3)

        Sliema-Noah: 0-0 (0-7)

        Paide-Stjarnan: 4-0 (1-2)

        Inter Escaldes-AEK Atina: 0-4 (3-4)

        AEK Larnaca-Paks: 0-2 (0-3)

        TransINVEST-Mlada Boleslav: 0-1 (0-2)

        Tobol-St. Gallen: 0-1 (1-4)

        Pafos-Zalgris Vilnius: 3-0 (1-2)

        Polissya Zhytomyr-Olimpija Ljubljana: 1-2 (0-2)

        Levadia-Osijek: 0-1 (1-5)

        Ararat-Armenia-Zimbru: 3-1 (3-0)

        Llapi-Brondby: 2-2 (0-6)

        Urartu-Banik: 0-2 (1-5)

        Bravo-Zrinjski: 1-3 (1-0)

        Ordabasy-Differdange: 4-3 (0-1) (4-3 Penaltılarla)

        Astana-Milsami: 1-0 (1-1)

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        Puskas Akademia-Dnipro-1: 3-0 (Hükmen) (3-0) (Hükmen)

        Vitoria SC-Floriana: 4-0 (0-1)

        HB Torshavn-Hajduk Split: 0-0 (0-2)

        Buducnost Podgorica-CSKA 1948: 1-1 (0-1)

        Shelbourne-Zürich: 0-0 (0-3)

        St. Mirren-Valur: 4-1 (0-0)

        Slask-Riga: 3-1 (0-1)

        Dunajska Streda-Zira: 1-2 (0-4)

        Partizani-Iberia Tiflis: 0-0 (0-2)

        Neman-CFR Cluj: 0-5 (0-0)

        Vikingur-Gent: 0-3 (1-4)

        Egnatia-Vikingur Reykjavik: 0-2 (1-0)

        U Craiova-Maribor: 3-2 (0-2)

        Not: İlk maçların sonuçları ve penaltı atışları parantez içinde yazılmıştır.

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