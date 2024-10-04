Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftası sona erdi. Temsilcimiz Başakşehir, dün karşı karşıya geldiği Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu.
UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı sona erdi.
Turnuvanın favorilerinden Chelsea, sahasında Gent'i 4-2 yendi. Gecenin en gollü maçında ise Cercle Brugge, evinde St. Gallen'i 6-2'lik skorla geçti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yapılan 16 maçta alınan sonuçlar şöyle:
Molde (Norveç)-Larne (Kuzey İrlanda): 3-0
Legia Varşova (Polonya)-Real Betis (İspanya): 1-0
Heidenheim (Almanya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya): 2-1
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Vikingur (İzlanda): 4-0
Astana (Kazakistan)-TSC (Sırbistan): 1-0
Cercle Brugge (Belçika)-St. Gallen (İsviçre): 6-2
Dinamo Minsk (Belarus)-Hearts (İskoçya): 1-2
Noah (Ermenistan)-Mlada Boleslav (Çekya): 2-0
Chelsea (İngiltere)-Gent (Belçika): 4-2
Kopenhag (Danimarka)-Jagiellonia (Polonya): 1-2
Fiorentina (İtalya)-The New Saints (Galler): 2-0
LASK (Avusturya)-Djurgarden (İsveç): 2-2
Shamrock Rovers (İrlanda)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
Lugano (İsviçre)-HJK (Finlandiya): 3-0
Petrocub (Moldova)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-4
Borac (Bosna Hersek)-Panathinaikos (Yunanistan): 1-1