Konjonktivit nedir?

Bu da oldu! Önlemleri hiçe sayıp maç yaptılar!

Konjonktivita; gözün beyaz kısmı olan sklerayı ince zar gibi bir tabaka ile kaplar. Bu tabaka, göz yüzeyini nemlendirmeye yarayan maddeler salgılar. Konjonktivit hastalığı; konjonktivita tabakasının iltihaplanması sonucu oluşur. Bu iltihaplanma sonucunda konjonktivita tabakasının içinde bulunan ince damarlar belirginleşir ve göz kızarır. Gözde meydana gelen kızarıklıkların en belirgin sebebi konjonktivit olarak bilinmektedir.

KONJONKTİVİT ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

3 çeşit konjonktivit hastalığı bulunmaktadır:

1.Alerjik Konjonktivit

Alerjik konjonktivit havadaki alerjiye neden olan maddelere göz tarafından verilen tepkidir. Tekrarlayıcı bir durum olan ve her iki gözü de etkileyen alerjik konjonktivitin potansiyel allerjenleri polen, hayvan tüyü, toz ve küftür.

Hastalığın Belirtisi: Hastalığın en önemli belirtisi kaşıntıdır. Kaşınma semptomunun yanı sıra diğer klinik bulgular konjonktival enjeksiyon ve ödem, yanma, sekresyon ve kemozistir. Hastalık genellikle geçicidir. Konjonktivit; polenlerden kaynaklanıyor ise mevsimlik, hayvan tüyü, küf ve ya tozdan kaynaklanıyor ise bazen tek bir allerji krizi oluşabilir.

Hastalığın Tedavisi: Allerjik durumun ciddiyeti allerjenlere maruz kalma süresi ve derecesiyle orantılıdır. Böylelikle ilk tedavi, allerjeni tespit edip, yok etmeye yöneliktir. Sonra hastalığın durumuna göre günde birkaç kez soğuk kompres ve damla uygulanır. Hayvan tüyünden uzak kalma, uygun filtreli klimalar kullanma, dışarıda az zaman geçirme veya dışarda iken gözlük kullanma durumu iyileştirir.

2.Bakteriyel Konjonktivit

Bakteriyel Konjonktivit; gözü koruyan zarın bakteriler nedeniyle iltihaplanmasıdır. Hastalık sadece tek bir gözü etkileyebileceği gibi iki gözü birden de etkileyebilmektedir. Bakteriyel Konjonktivit genellikle soğuk algınlığı ile alakalı olan bulaşıcı bir rahatsızlıktır. Enfeksiyon, her yaştaki çocuklarda, hatta yeni doğanlarda bile görülebilir; ayrıca yetişkinlerde de rastlanabileceği gibi genellikle çocuklar arasında yaygındır.

Hastalığın Belirtisi: Bakteriyel konjonktivit çoğunlukla kalın, sarımsı yeşil renkte bir akıntıya sebep olur ve bir solunum yolu enfeksiyonu ya da boğaz ağrısıyla bağlantılı olabilir. Diğer bulgular belirgin bir şekilde göz kapağının şişmesi, duyarlılık, belirgin konjonktival hiperemi, ağrıdır. Durum ilerleyip korneayı etkileyebilir.

Hastalığın Tedavisi: Bakteriyel Konjonktivit rahatsızlığı bulunan çocuklar hastalığı bulaştırma riskine karşılık öncelikle kalabalık ortamlarda bulunmamasına ve diğer çocuklar ile yakın temastan uzak durmasına dikkat edilmelidir. Tedavi, sıcak, nemli kompresli lokal hijyen, sık el yıkaması ve geniş spektrumlu antibiyotik damlaları içerir. 7 ile 10 gün boyunca her 3 saatte bir damla genelde çabuk iyileşmeye yol açar. Bu tedaviye cevap yoksa, kültürler ve oftalmolojik konsültasyon önerilir.

3.Viral Konjonktivit

Genellikle adenovirüslerden kaynaklanan bir enfeksiyon olan “Viral Konjonktivit” tek gözde başlar; ancak her iki gözü de etkiler. Hastalık, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı dönemlerde artış gösterir. Adenovirüse bağlı olan konjonktivit bulaşıcıdır ve dolayısıyla kalabalık ortamlar risk altındadır.

Hastalığın Belirtisi: Hastalığın belirtisi “Bakteriyel Konjonktivit” le benzerlik gösterir. Klinik bulguların ciddiyeti değişkendir ancak çoğu zaman bulgular hafiftir. Hastalığın belirtileri; yanma, kaşınma, konjonktival enjensiyon, kapak ödemi, seröz yaşarma şeklinde ortaya çıkar.

Hastalığın Tedavisi: Görülen vakaların çoğu hafiftir. Soğuk kompresler ve hijyen hastalığın tedavisi için gereklidir. Göz damlaları ve pomatlar da hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Hastalığın belirtileri birkaç hafta boyunca sürebilir. Hastalığın belirtileri “Alerjik Konjonktivit” ile karıştırılabildiğinden dolayı yanlış ilaç kullanımından kaçınılmalıdır. Yanlış ilaç kullanımı iyileşme sürecinin uzamasına neden olacaktadır.

Konjonktivit’ in Belirtileri

Konjonktivit’ in en sık karşılaşılan belirtileri şöyle sıralanabilir:

Akıntı

Kızarıklık

Kaşıntı

Bulanık görme

Işığa karşı aşırı hassasiyet

Yaşarma

Çapaklanma

Gözde yabancı bir madde varmış hissi oluşması

Çapak

Ağrı

Konjonktivit’ in Teşhisi

Konjonktivit hastalığının en önemli belirtisi göz kızarıklıdır. Ancak göz kızarıklığına neden olan farklı ve ciddi göz hastalıkları bulunmaktadır. Öncelikle göz kızarıklığı ve diğer belirtiler görüldüğü takdirde mutlaka bir göz hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır.

Konjonktivit’ i Etkileyen Faktörler

Konjonktivit hastalığının oluşmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Konjonktivit’i etkileyen başlıca sebepler şöyle sıralanabilir:

Sigara dumanı

Hava kirliliği

Çevredeki irritan maddeler

Allerji

Mikroplar