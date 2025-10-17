Konkordato ilan etmişlerdi, 3 tutuklama!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Ekim’de konkordato ilan eden inşaat firmasına operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket ortakları H.A., A.A., M.A., V.T. ve E.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., H.A. ve E.T tutuklanırken, M.A. ile V.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca soruşturma kapsamında şüphelilere ait gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulurken, 2 şirkete de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyım atandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.