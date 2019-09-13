Konkordato ne demek? Konkordato sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

KONKORDATO TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, konkordato şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "konkardato, konkardoto" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "konkordato"dur.

KONKORDATO NE DEMEK?

İtalyanca kökenli bir kelime olan konkordato; TDK sözlüğüne göre "anlaşmalı iflas" olarak tanımlanmaktadır.