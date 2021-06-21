Konserler yeniden başlıyor mu sorusunun cevabı gündem oldu. Milyonlarca vatandaşımız, 21 Haziran kabine toplantısı sonrası bu sorunun cevabını arıyor...

MÜZİK KISITLAMASI BİTTİ Mİ?

Kabine'de görüşülen konular neticesinde alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz. Kimse kusura bakmasın gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur.1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Şehirlerarası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.'' sözlerine yer verdi.

KONSERLER BAŞLIYOR MU?

1 Temmuz itibariyle konserlerin başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak resmi açıklama ise bu akşam İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile yapılacak...