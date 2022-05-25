SUDE BURCU KİMDİR?

Sude Burcu, 11 Mayıs 1996 İzmir'de dünyaya geldi. Sporcu bir aileden gelen Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu.

Henüz 25 yaşında olan Sude Burcu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisidir. Sude Burcu spor hayatına İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde profesyonel olarak devam ediyor.

Aynı zamanda da zumba eğitmenliği de yapan Sude Burcu Boğa burcudur. Sude Burcu'nun 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.