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Konut kampanyasında 15 soru - 15 cevap

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yeni Evim kampanyasında merak edilen soruları yanıtladı

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  • Konut kampanyasında 15 soru - 15 cevap

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yeni Evim” kampanyasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kampanyamıza ilgi büyük. Dünden bu yana da çok soru alıyoruz. En çok merak edilenleri yanıtladık.” ifadelerini kullandı. İşte 15 soru ve 15 cevap...
  • Konut kampanyasında 15 soru - 15 cevap

    Yeni Evim kampanyası hangi illeri kapsayacak, kaç konut kampanya kapsamında olacak?
    Kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.
  • Konut kampanyasında 15 soru - 15 cevap

    Peşinat ödenecek mi?
    Konut bedelinin %10’u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.
  • Konut kampanyasında 15 soru - 15 cevap

    Kampanyaya ikinci el evler dâhil olacak mı?
    Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğü’nün ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dâhil olacaklar.
  • Konut kampanyasında 15 soru - 15 cevap

    Ödeme planı nasıl olacak?
    0.69’dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin %40’ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.
  • Konut kampanyasında 15 soru - 15 cevap

    Projede yaş sınırı olacak mı?
    18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.
  • Konut kampanyasında 15 soru - 15 cevap

    İstanbul’da oturan Ankara’dan ev alabilecek mi?
    İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla’da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.
  • Konut kampanyasında 15 soru - 15 cevap

    Hanede eşlerden birinin konutu olması halinde başvuru yapılabiliyor mu?
    Eşlerden birinin üzerinde konut varsa yararlanamayacak. Hanede 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan genç ise hanede ev varsa bile başvuruda bulunabilecek.
  • Konut kampanyasında 15 soru - 15 cevap

    Evler satılabilecek mi?
    Ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca satılamayacak. Yine son 1 yıl içinde konut satışı yapan da projeden faydalanamayacak.
  • Konut kampanyasında 15 soru - 15 cevap

    Daha önce ev alıp satan biri, şu anda evi yoksa kampanyadan yararlanabilir mi?
    Kampanyadan yararlanacak kişinin son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor.
  • Konut kampanyasında 15 soru - 15 cevap

    Proje ne zaman başlayacak?
    16 Ocak itibariyle projeye başvurular alınacak.
  • Konut kampanyasında 15 soru - 15 cevap

    Başvurular nasıl olacak?
    Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.
  • Konut kampanyasında 15 soru - 15 cevap

    Başvuru ücreti olacak mı?
    Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.
  • Konut kampanyasında 15 soru - 15 cevap

    Yapımı devam eden konut kampanya kapsamına dâhil mi?
    81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar ile bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler kampanyaya dâhil olacak.
  • Konut kampanyasında 15 soru - 15 cevap

    TOKİ kampanyalarında olduğu gibi bu kampanyada da kura çekilişi olacak mı?
    16 Ocak itibariyle konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.

     

     
  • Konut kampanyasında 15 soru - 15 cevap

    Babadan-dededen ev kalan bir vatandaş kampanyadan faydalanabilecek mi?
    Verasetle ev sahibi olan vatandaşlarımız başvuru yapabilecek.

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