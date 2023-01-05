Konut kampanyasında 15 soru - 15 cevap

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yeni Evim” kampanyasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kampanyamıza ilgi büyük. Dünden bu yana da çok soru alıyoruz. En çok merak edilenleri yanıtladık.” ifadelerini kullandı. İşte 15 soru ve 15 cevap...