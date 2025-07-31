Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Konut kredisi faiz oranları 2025: 120 ay vade ve 1 milyon TL konut kredisi faizleri ne kadar? En uygun konut kredisi faizini hangi banka veriyor, hesaplama nasıl yapılır?

        Konut kredisi faiz oranları 2025: En uygun konut kredisi faizini hangi banka veriyor?

        Uzun süredir beklenen düşük faizli konut kredisi başladı. Merkez Bankası faiz indirimi sonrası konut kredisi oranında düşüş oldu. Konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası, İş Bankası, VakıfBank, Halkbank, Garanti Bankası gibi bankaların faiz oranlarını araştırıyor. Bazı bankalarda faizler 2,69 oranına düşerken bazılarında 3,23 oranında seyrediyor. Peki, en uygun konut kredisi faizini hangi banka veriyor, hesaplama nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 10:24 Güncelleme: 31.07.2025 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Konut kredii faiz oranları 2025 yılının en çok araştırılan konu başlığı oluyor. Ev sahibi olmak isteyenler düşük konut kredisi faiz oranları ve şartlarını inceliyor. Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %46'dan %43'e indirmişti. Bununla birlikte faiz oranlarında düşüş yaşandı. Peki en uygun konut kredisi faizini hangi banka veriyor? İşte konut kredisi oranları

        2

        GARANTİ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

        Garanti Bankası, 1 milyon TL'lik konut kredisini, aylık %2,99 oran ve aylık 30 bin 797 TL taksitle veriyor.

        3

        HALKBANK

        Halkbank, 1 milyon TL'lik konut kredisini, 120 ay, aylık %2,79 oran ve aylık 28,966,07 TL taksitle veriyor.

        4

        İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

        İş Bankası, 1 milyon TL'lik konut kredisini, aylık %3,10 oran ve aylık 31 bin 815 TL taksitle veriyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 3 milyon 849 bin TL olarak yansıyor.

        5

        VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

        Vakıfbank, 1 milyon TL'lik konut kredisini, aylık %2,79 oran ve aylık 28.966,08 TL taksitle veriyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 3.475.920,18 TL olarak yansıyor.

        6

        ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

        Ziraat Bankası, 1 milyon TL'lik konut kredisini, aylık %2,69 oran ve aylık 38 bin 46 TL taksitle veriyor.

        *Konut kredisi ödeme planı gibi detaylar için ilgili bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        Rusya'daki deprem neden daha fazla tsunami hasarına yol açmadı?
        Rusya'daki deprem neden daha fazla tsunami hasarına yol açmadı?
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        2 milyondan fazla kişinin ehliyeti geçersiz sayılabilir
        2 milyondan fazla kişinin ehliyeti geçersiz sayılabilir
        "Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz"
        "Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz"
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Yağmur, sıcak hava ve toz taşınımı uyarıları
        Yağmur, sıcak hava ve toz taşınımı uyarıları
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Avrupa’da en çok çalışan ülkeyiz
        Avrupa’da en çok çalışan ülkeyiz
        Kanada Başbakanı'ndan Filistin açıklaması
        Kanada Başbakanı'ndan Filistin açıklaması
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı