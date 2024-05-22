Konya'da 2 obruk oluştu: O anlar kamerada

Çumra Sulaması Ana iletim kanalı olan Apa Alemdar İsale Kanalının 18. kilometresinde, tarihi Kısıkyayla regülatörünün taş ayağının kenarında obruk meydana geldi.

Ayrıca obruğun 5 metre yakınında servis yolunda da obruk oluştu. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Obruğun oluştuğu yerdeki servis yolunu kapatmak için iş makinası sevk edildi. Apa Barajı'nın kapakları da kapatıldı.

Kısıkyayla regülatörünün taş ayağının kenarındaki obruk oluşumu, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde regülatörün yanında suyun da kuvvetiyle toprak tabakasının göçme anı yer alıyor.

"BU TARZ GÖRÜNTÜLER BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK"

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AA'nın haberine göre, Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, obrukların karstik bir olay olduğunu belirtti.

Arık, şöyle konuştu: "Bu tür obruklar, daha çok insan kaynaklı, antropojenik diyebiliriz. Sonuçta kanal içerisine bırakılan sudan kaynaklı. Su bırakılmasa da olur muydu? Doğal yağışlarla beklenirdi. Büyük ihtimalle kurak geçen dönemde çatlaklar bir miktar genişledi ve oradan su boşalmasıyla alttaki boşlukla bağlantı sağlandı. Karstik bir olay. Bölgede daha önce oluşmuştu. Bu arada kalan bölge diye düşünüyorum. Teknik olarak obruk. Bunun devam edeceğini öngörmüştük. 'Vatandaşlar, ziyaret amaçlı da olsa kanala girmesin.' demiştik. Bunun bir müddet daha devam edeceğini öngörüyoruz. Alttaki boşlukları tam olarak izleme şansımız da olmadı. DSİ, daha önce oluşanlara müdahale yaptı. Detaylı bir araştırma yapılmadı. Net olarak şurada olur, burada olur tahmininde bulunamayız ama kanal içinde muhtemelen bu tarz görüntüler bir süre daha devam edecek."