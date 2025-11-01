Habertürk
        Haberler Gündem Konya'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı

        Konya'da zincirleme kaza: 6 yaralı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 00:33 Güncelleme: 01.11.2025 - 00:33
        Konya'da zincirleme kaza: 6 yaralı
        Kaza, saat 19.00 sıralarında Ereğli-Karapınar kara yolunun 37’nci kilometresinde meydana geldi.

        Sıtkı Er idaresindeki hafif ticari araç, kavşakta dönüş yapmak isterken, Karapınar’dan Ereğli istikametine seyreden Hüseyin Özdemir’in kullandığı otomobile çarptı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Metin Emir yönetimindeki otomobil de Hüseyin Özdemir’in kullandığı araca çarptı.

        Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahale sonrası ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

