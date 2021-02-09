SON DAKİKA DEPREM: Bu kez Konya'da sallandı! Son depremler

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 18:51'de merkez üssü Konya'nın Tuzlukçu ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 km olarak açıklanırken, Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise depremin derinliği 1.6 km.

AFAD'ın verilerine göre ilk depremden 1 dakika sonra 18:52'de 4 büyüklüğünde bir deprem daha olurken, 18:53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 18:53'teki depremin büyüklüğü 4.2 olurken, derinliği 5.5 km olarak açıklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan açıklama yaparak, an itibarıyla olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 9, 2021

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