        Konya'da alacak kavgası: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Konya'da alacak tartışması kavgaya dönüştü: 2 ölü

        Konya'nın Güneysınır ilçesinde "alacak" nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle tabancayla vurulan Mikail Bozdemir ve Nebi Sümbül hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 19:01 Güncelleme: 27.09.2025 - 19:01
        Konya'da alacak kavgası: 2 ölü
        Konya'da "alacak" kavgasında tabancayla vurulan 2 kişi hayatını kaybetti.

        Olay, gece saatlerinde, Güneysınır ilçesi Ağras Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Fatih Mehmet İnce, Mikail Bozdemir (fotoğrafta solda) ve Nebi Sümbül (fotoğrafta sağda) arasında "alacak" nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesiyle İnce, yanındaki tabancayla Bozdemir ve Sümbül'e ateş açtı. Yaralanan Bozdemir ve Sümbül olay yerinde yaşamını yitirdi, şüpheli Fatih Mehmet İnce ise kaçtı.

        İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görevlilerin incelemelerinin ardından cenazeler morga kaldırıldı.

        Şüpheli İnce, Güneysınır Jandarma Komutanlığı Karakolu’na giderek teslim oldu.

