Merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi'nde Oğuzhan S. idaresindeki ambulans, Beyşehir Caddesi-Sivaslı Alikemal Caddesi kavşağında C.T.Ö'nün kullandığı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile ambulansta bulunan Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) Tuğba D. ve Ayşe İ. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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