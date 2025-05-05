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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da binanın 3. katında doğalgaz patlaması: 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Konya'da binanın 3. katında doğalgaz patlaması: 4 yaralı

        Konya'da bir binanın 3'üncü katında meydana gelen doğalgaz patlamasında ilk belirlemelere göre aynı aileden 4 kişi yaralandı. Patlamanın ardından evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken yaralılar hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 03:17 Güncelleme: 05.05.2025 - 03:18
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        Konya'da binada doğalgaz patlaması: 4 yaralı
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        Konya'nın Karatay ilçesi Menzil Caddesi'nde bir apartmanın 3'ncü katında saat 02.00 sıralarında patlama meydana geldi. DHA'nın haberine göre; patlamanın ardından yangın çıktı.

        4 KİŞİ YARALANDI

        Bina sakinleri panik ve korku ile uykularından uyanırken, ihbar üzerine adrese itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürdü.

        DOĞALGAZ ŞÜPHESİ

        Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, binanın çevresini araç ve yaya trafiğine kapattı.

        İtfaiye ekipleri ise ilk belirlemelere göre doğalgaz sızıntısından kaynaklı olduğu öne sürülen patlama ve ardından çıkan yangına müdahale başlattı. Yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Konya
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