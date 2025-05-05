Konya'da binanın 3. katında doğalgaz patlaması: 4 yaralı

Konya'nın Karatay ilçesi Menzil Caddesi'nde bir apartmanın 3'ncü katında saat 02.00 sıralarında patlama meydana geldi. DHA'nın haberine göre; patlamanın ardından yangın çıktı.

4 KİŞİ YARALANDI

Bina sakinleri panik ve korku ile uykularından uyanırken, ihbar üzerine adrese itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürdü.

DOĞALGAZ ŞÜPHESİ

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, binanın çevresini araç ve yaya trafiğine kapattı.

İtfaiye ekipleri ise ilk belirlemelere göre doğalgaz sızıntısından kaynaklı olduğu öne sürülen patlama ve ardından çıkan yangına müdahale başlattı. Yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.