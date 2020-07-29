Konya'da boğazı kesilen kişi, kendi kullandığı aracıyla hastaneye gitti

Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen sebeple boğazı kesilen Sedat D. (42) kendi kullandığı aracıyla Beyşehir Devlet Hastanesine geldi.Yaralı, buradaki müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunmasından Konya'ya sevk edildi.Sedat D., hastaneye kendi aracıyla tek elle direksiyon kullanarak geldiğini anlattığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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