Konya'da cezaevinden izinli çıkan genç, dayısını öldürdü

Gün Başlıyor - 5 Mart 2026 (Hamaney'in Cenaze Töreni Ertelendi)

Savaşın 6. gününde yoğun saldırı. Hamaney'in cenaze töreni ertelendi. Körfez'de saldırılar sürüyor. Sri Lanka'da İran Gemisi batırıldı. İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları. Sanchez Trump'a cevap verdi. Beyaz Saray'dan kara operasyonu mesajı. İran'dan İsrail'e 19. Dalga saldırı. İran'dan ateşlenen füze imha edildi. İran'ın saldırıları Körfez'i sarstı. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Ortadoğu'daki savaş ne kadar sürecek? İran saldırıları sürdürebilecek mi? ABD ile İsrail'in yeni planı ne? Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sordu; AA Dış Politika Analisti Özcan Tikit ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe anlattı.