        Haberler Gündem Güvenlik Konya'da cezaevinden izinli çıkan genç, dayısını öldürdü

        Konya'da cezaevinden izinli çıkan genç, dayısını öldürdü

        Konya'nın Meram ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan genç, tartıştığı dayısını öldürdü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 14:47
        Cezaevinden izinli çıktı dayısını öldürdü

        Konya'nın Meram ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan genç, tartıştığı dayısını öldürdü.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Seydişehir ilçesindeki cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen E.K. (21), iddiaya göre Uluırmak Mahallesi'ndeki iş yerinde, kendisine uyuşturucu kullanmayı bırakmasını söyleyen dayısı Recep G. (44) ile tartışmaya başladı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, dayısını bıçakla yaraladı. İş yerindeki diğer aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Recep G. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Gözaltına alınan E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

