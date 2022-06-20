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Konya'da cip ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde cip ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosikletteki yolcu yaşamını yitirdi

Konya'da cip ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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DHA

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Kulu ilçesinde Konya-Ankara karayolu Meteoroloji Kavşağı'nda meydana geldi. Almanya'da yaşayan Mizan D, yönetimindeki EN MD 1974 plakalı cip, kavşakta Mehmet Ali Gültekin'in kullandığı 42 ATB 992 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yere savrulan motosikletin sürücüsü Mehmet Ali Gültekin ile arkasında oturan Abdullah Pınarlı yaralandı. Yaralılar, ihbarla çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; yaralılardan Abdullah Pınarlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cip sürücüsü Mizan D, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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