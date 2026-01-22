Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da domuza çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Konya'da domuza çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

        Konya'da bir trafik kazası meydana geldi. Yola çıkan domuza çarpan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 24 yaşındaki sürücü Ersin Öksüz hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 10:06 Güncelleme: 22.01.2026 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Domuza çarptı, hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da Seydişehir ilçesinde yola çıkan domuza çarpan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Ersin Öksüz (24), hayatını kaybetti.

        YOLA ÇIKAN DOMUZA ÇARPTI

        DHA'nın haberine göre kaza; saat 02.30 sıralarında Konya'nın Seydişehir-Beyşehir kara yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Ersin Öksüz yönetimindeki otomobil, yola çıkan domuza çarptı.

        OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

        Kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

        Ekipler, sürücü Öksüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çetiner Çetin, Suriye'den aktardı

        Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin, Suriye'deki gelişmeleri aktardı

        #Konya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        Rutte'den Trump'a 'müttefikleriniz yanında' mesajı
        Rutte'den Trump'a 'müttefikleriniz yanında' mesajı
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        En düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi
        En düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        "İlk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum!"
        "İlk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum!"
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması