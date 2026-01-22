Konya'da domuza çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Konya'da bir trafik kazası meydana geldi. Yola çıkan domuza çarpan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 24 yaşındaki sürücü Ersin Öksüz hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
YOLA ÇIKAN DOMUZA ÇARPTI
DHA'nın haberine göre kaza; saat 02.30 sıralarında Konya'nın Seydişehir-Beyşehir kara yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Ersin Öksüz yönetimindeki otomobil, yola çıkan domuza çarptı.
OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, sürücü Öksüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.