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Konya’da emniyet kemeri, cep telefonu ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler yerli ve milli Drone Aselsan Serçe ile tek tek tespit edildi. Denetimler sırasında 41 araç sürücüsüne farklı nedenlerden dolayı toplam 20 bin lira ceza kesildi.
Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü denetime çıktı, Konya İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği destek verdi. Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi üzerinde kural ihlali yapan sürücüler havadan tek tek tespit edildi. Uygulama yerli ve milli drone Aselsan Serçe ile yapıldı. Serçe, termal görüntü alma özelliğinin yanı sıra olumsuz hava şartlarına da uyum sağlıyor.
DENETİMLER DEM EDECEK
Kontrollerde emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler belirlendi ve uygulama noktasında durduruldu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Ömer Yanık, denetimlerin devam edeceğini söyledi ve sürücüleri uyardı. Yanık, "41 araç sürücüsüne 20 bin lira para cezası uygulandı. Denetimlerimiz şehrin muhtelif yerlerinde, kazaları en aza indirmek için devam edecek. Vatandaşlarımızın kırmızı ışık, emniyet kemeri ve çevreyi rahatsız eden araçlar konusunda bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Özellikle çevreyi rahatsız eden araçlar bizim asli konularımız arasında." dedi.
41 SÜRÜCÜYE 20 BİN LİRA CEZA
Denetim sırasında 18 yaşındaki Muhammet Sefa Öz’e, kırmızı ışık ihlali, abartı egzoz, ters şeritte seyretme, ehliyetsiz araç kullanma ve dur ihtarına uymadığı için 4 bin 22 lira para cezası, araç sahibine ise ehliyetsiz araç kullandırmak suçundan 2 bin 14 lira toplamda ise 6 bin 36 lira para cezası kesildi. Yaklaşık iki saat süren denetimde 41 sürücüye 20 bin lira ceza yazıldı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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