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Konya'da hemşireyi gasbeden 2 şüpheli yakalandı

Konya'da, hastaneden çıkıp evine giden hemşire A.P.'nin (21) yanına çakmak isteme bahanesiyle yaklaşan ve kolundaki çantasını zorla alıp kaçan K.S. (17) ve Suriyeli H.E.H. (15),polis ekiplerince yakalandı

konya
DHA

Olay, merkez Meram ilçesi Melihşah Mahallesi Fidanlı Sokak'ta meydana geldi. Özel bir hastanede çalışan hemşire A.P., iş yerinden çıkıp yürüyerek evine gittiği sırada K.S. ve H.E.H. çakmak isteme bahanesiyle yanına yaklaştı.

Ardından 2 kişi, genç hemşirenin kolundaki çantayı alıp kaçtı. A.P.'nin ihbarının ardından verilen eşkal üzerinden çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, H.E.H.'yi olay yerine yaklaşık 500 metre ilerideki bir inşaatta saklandığı yerde çantayla birlikte yakaladı.

H.E.H.'nin ifadesi doğrultusunda K.S. de evinde yakalandı. DHA'nın haberine göre; sağlık kontrolünden geçirilen 2 kişi, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 

 

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