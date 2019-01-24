Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Adana çevre yolunda bulunan PTT Mevlana Posta İşletme Merkezi'nin kargo bölümünde bulunan bir kolide henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.





Zafer Samancı'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda 1 kişin yaralandığı öğrenilirken polisin geniş bir güvenlik çemberi oluşturduğu olay yerindeki incelemeleri devam ediyor