Yol verme kavgası kanlı bitti! 2 ölü, 3 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Konya'da aracıyla seyir halindeki bir şahıs, trafikte tartıştığı ve kendisini evinin önüne kadar takip eden araçtaki 5 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Yaralılardan 2'si kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi baba ve oğul gözaltına alındı. Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak üzerinde meydana geldi.

EVİNİN ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLLERE ATEŞ AÇTI Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesinde Rıfat Y, (59) trafikte tartıştığı kişilerin aracını kendi evinin önünde park etmesi üzerine 42 AAP 097 ve 42 CAM 93 plakalı otomobillere ateş açtı. Açılan ateş sonucu Şükrü Çetin, Ali Ç, Bekir Ç, Yasin Ç, ve Ahmet Çetin yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 YARALI HASTANEDE ÖLDÜ İHA'nın haberine göre; yaralılardan Şükrü Çetin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde, Ahmet Çetin ise tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan Ali Ç, Bekir Ç, Yasin Ç'nin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.