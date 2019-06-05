Alınan bilgiye göre, Beyşehir-Isparta kara yolu Kuşluca Mahallesi yol ayrımında H.K. idaresindeki otomobil, Ali Sütoğlu'nun kullandığı otomobile arkadan, karşı yönden gelen Ali Akusta'nın kullandığı otomobile de yandan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle araziye devrilen otomobilin sürücüsü Ali Sütoğlu yaralandı, arabada yolcu olarak bulunan Atakan Doğu (33) hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre; Jandarma ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan H.K'yi yakalama çalışması başlattı.
Atakan Doğu'nun cesedi Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı sürücü ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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