        Konya haberleri: Çocuğa cinsel istismardan gözaltı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Çocuğa cinsel istismardan gözaltı!

        Konya'da, 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen inşaat işçisi 24 yaşındaki Ahmet Ö., gözaltına alındı. Zanlının 11 suçtan kaydı olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 10:53 Güncelleme: 19.08.2025 - 10:53
        Çocuğa cinsel istismardan gözaltı!
        Konya'nın Karatay ilçesinde oturan ve 4 yaşındaki kızlarının sağlık durumundan şüphelenen aile, 10 Ağustos günü çocuklarını hastaneye götürdü. Çocuğun, hastanede yapılan kontrolünde cinsel istismara uğradığı belirlendi.

        POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

        DHA'daki habere göre aile, bunun üzerine polis merkezine gidip şikayette bulundu. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri, şikayetin ardından çalışma başlattı.

        250 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

        Polis, çocuğun oturduğu mahalledeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Yaklaşık 250 güvenlik kamerası ve 500 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, 11 suçtan kaydı olan Ahmet Ö.'nün sokakta gördüğü küçük çocukla birlikte binaya girdiğini ve birlikte çatıya çıktıklarını belirledi.

        EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

        Ahmet Ö., dün akşam saatlerinde polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Köprübaşı Şehit Azam Güdendede Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Ahmet Ö.'nün işlemleri sürüyor.

        #Konya
        #Son dakika haberler
