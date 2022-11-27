Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)PENCEKilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın (28) cenaze töreni, yarına ertelendi.
PençeKilit operasyonunda görevli Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık, dün üs bölgesinde nöbet tutarken yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu. Oğullarının acı haberi memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesi Ketenli Mahallesi'nde oturan Meryem ve Abdullah Işık çiftine, Kaymakam Deniz Pişkin tarafından verildi.
Seydişehir ilçesinde şehit Işık için bugün yapılması planlanan cenaze töreni, PençeKilit Harekatı bölgesindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarına ertelendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN
2022-11-27 16:49:23
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