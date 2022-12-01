Çatıya çıkarken merdivenden düşen işçi öldü

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Mehmet OKUYUCU/ KARAPINAR (Konya), (DHA)KONYA'nın Karapınar ilçesinde, tadilat için ambarın çatısına çıkarken merdivenden beton zemine düşen İbrahim Baki Karadeniz (19), hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Hotamış Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Baki Karadeniz, İ.Ö.'ye ait ambarın çatısını tadilat yapmak için çıktığı merdivenden dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Ağır yaralanan Karadeniz, ihbarla gelen sağlık ekiplerince önce Karapınar Devlet Hastanesine, ardından da Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Karadeniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Karapınar Mehmet OKUYUCU

2022-12-01 22:06:49



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