Hatay'da 23 gün sonra 'Aleks' adlı köpek, enkazdan kurtarıldı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya),(DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde depremden 23 gün sonra enkazdan 'Aleks' adlı bir köpek canlı çıkarıldı.
Deprem felaketinin ardından Hatay'a giden Konya Seydişehir Belediyesi ekipleri, Antakya ilçesi Akcurun Mahallesi'ndeki bir enkazda dün köpek sesi duyunca çalışma başlattı. Ekipler, 23'üncü günde enkazdan bir köpeği kurtardı. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyelerine teslim edilen 'Aleks' isimli köpek, Antakya'ya tedavi için götürüldü. Köpeğin sahibi Murat Arıcı ise ekiplere teşekkür etti.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN
2023-03-01 13:21:50
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