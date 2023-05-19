Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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Hatice Ebru KOYUNCU/ KADINHANI, (Konya),(DHA) KONYA'nın Kadınhanın ilçesinde hafif ticari araç ile otomoblin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kadınhanı Polatlı kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Alİ Berber'in kullandığı 06 BKE 573 plakalı otomobil, Mehmet Kara idaresindeki 42 AKB 560 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışma sonrası hafif ticare araç savruldu. Araçta bulunan Oğuzhan Coşkun olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler Mehmet Kara ile Ali Berber, Arif Doğru, Aydın Özdemir, Cemil Kaya ve Ülken Ünsal yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çeşitle hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kadınhanı Hatice Ebru KOYUNCU

2023-05-19 12:15:01



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