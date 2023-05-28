Konya'da restoran ortaklarına tüfekle ateş açıldı: 2 yaralı

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KONYA,(DHA)-KONYA'nın Kulu ilçesinde restoran sahibi Kadir T. (46) ile ortağı Ali B., tartıştığı kişilerce otomobilden tüfekle açılan ateşte vurularak yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Yüzbaşı Varol Caddesi'ndeki restoranın önünde meydana geldi. Restoran sahibi Kadir T., otomobil ile dükkanının önüne gelen Mehmet M., tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet M. ile yanındaki Diyar M., otomobil içinden tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Kadir T.'nin koluna ve ortağı Ali B.'nin ayağına isabet etti. Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan 2 şüpheli ise suç aleti tüfek ile polis ekiplerince yakalandı. Soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu DHA

2023-05-28 17:56:06



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