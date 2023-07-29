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        Beyşehir Gölü´nün plajları, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 13:23
        Beyşehir Gölü´nün plajları, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor

        Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA Ovası'ndaki Beyşehir Gölü sahili, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor. Karaburun Plajı'na gelenler, gölde yüzüp sahilde güneşleniyor. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Yakın illerimiz olan Afyonkarahisar´dan, Isparta´dan Burdur´dan hatta Eskişehir´den ve birçok kentten binlerce misafir geliyor. Orta Anadolu adeta burada serinliyor" dedi.

        Konya'nın güneyindeki Beyşehir ilçesindeki gölün güneyi ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, kuzeybatısında ise Anamas ve Sultan dağları bulunuyor. Balıkçılığın yapıldığı, yaklaşık 656 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü çevresinde 3 plaj bulunuyor. En uzun plaj olan Karaburun ise Akdeniz sahillerini aratmıyor. Gölde serinleyen Beyşehirliler, aynı zamanda meşe ormanları arasında kamp yapma olanağı da buluyor.

        `ORTA ANADOLU BURADA SERİNLİYOR´

        Bölgeye binlerce insanın geldiğini belirten Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Konya´nın denizi, Antalya´nın terası Beyşehir Gölü´nün kenarında Karaburun Plajı 3 kilometre uzunluğu olan hatta şunu söyleyebiliriz. Tatlı su gölleri kıyısında en uzun mesafesi olan bir plajın kenarındayız. Şu an Afyonkarahisar´dan, Isparta´dan, Burdur´dan, hatta Eskişehir´den misafir geliyor. Hafta sonları 4-5 binleri bulan araç giriş sayısı var. Orta Anadolu adeta burada serinliyor. Bizim burası şu an 18 hektarlık bir alan. Yani 1 milyon 800 bin metrekarelik yer. Biz buna rağmen bütünüyle turizme kazandırmaya gayret ettik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Konya / Beyşehir Muhammed SIDAL

        2023-07-29 13:22:24

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