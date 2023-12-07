Mevlana'yı anma törenleri 'Vuslat Vakti' yürüyüşüyle başladı (2)

KAZADAÖLENKÜÇÜK SEMAZENİN YERİ BOŞ KALDI

Konya'da her yıl 7- 17 Aralık tarihlerinde düzenlenen ve bugün 'Vuslat Vakti' temalı yürüyüşle başlayan 'Hz. Mevlana'nın 750´nci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde akşam saatlerinde sema gösteri yapıldı. Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, 4 gün önce trafik kazasında yaşamını yitiren küçük semazen Emir Kaan Bektaş´ın (14) yeri boş kaldı. Bektaş´ın yerine tennuresi ve sikkesi bırakıldı.

Protokol konuşmalarının ardından Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Mesnevi dersi verdi. Daha sonra İstanbul Tarihi Müzik Topluluğu eşliğinde sanatçı Ahmet Özhan, konser verdi. Davetlilerin ilgiyle izledikleri tören, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun sema gösterisiyle sona erdi. Mevlana'nın 750´nci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' kapsamında 17 Aralık'a kadar sema gösterileri, Mevlana üzerine söyleşiler ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek. 17 Aralık akşamı da 'düğün gecesi' anlamına gelen Mevlana'nın öldüğü gün 'Şeb-i Arus' töreniyle sona erecek.