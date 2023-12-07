Akşehir'de alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 1 kişi vuruldu

Akşehir Selçuk Mahallesi Ulu Cami Caddesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Selçuk Mahallesi Ulu Cami Caddesi’nde 44 yaşındaki S.D. isimli bir kadın, 39 yaşındaki A.T. isimli kişiyle alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.D. tüfekle A.T.'yi karnından vurdu.

Kavgayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan A.T.’ye önce Akşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan A.T. buradaki müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

S.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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