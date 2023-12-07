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        Kırım Tatar Türk halkının lideri Kırımoğlu'na Konya'da fahri doktora unvanı takdim edildi

        Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na, Gıda ve Tarım Üniversitesince fahri doktora unvanı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 18:08 Güncelleme: 07.12.2023 - 18:48
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        Kırım Tatar Türk halkının lideri Kırımoğlu'na Konya'da fahri doktora unvanı takdim edildi
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        Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na, Gıda ve Tarım Üniversitesince fahri doktora unvanı verildi.

        Kırımoğlu, Gıda ve Tarım Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen takdim töreninde yaptığı konuşmada, Kırım için eğitimin çok önemli olduğunu, bu nedenle Kırımlı anne babaların büyük fedakarlıklarla çocuklarını okutma gayretinde olduğunu söyledi.

        Kendi ailesinde de çocukların eğitimine önem verilip üniversite mezunu edildiğini ancak kendisinin Kırım Tatarları üzerindeki engellemeler ve baskılar nedeniyle üniversite mezunu olamadığını anlatan Kırımoğlu, eski SSCB döneminde Taşkent'te Orta Asya Üniversitesinin Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesine girmek istediğini ancak kendisine üniversiteye Kırım Tatarların alınmadığının açıkça söylendiğini aktardı.

        Kırımoğlu, Kırım Tatar Türkleri olarak verdikleri mücadeleyi anlattı.

        Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kırımoğlu, "Milletime olan bir sözüm var. Kırım toprakları işgalden kurtulana dek mücadelemiz sürecek." dedi.

        Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan da Kırım'ın dilde, fikirde, işte birlik ülküsünün ortaya atıldığı, Türklüğün geleceğinin entelektüel seviyede tasarlandığı coğrafya olduğunu söyledi.

        Kırım'ın Karadeniz'in kuzeyindeki stratejik konumuyla Türk kuşağı açısından tarihi, coğrafi ve mevkisi bakımından, derinliği ve öneminin iyi kavranması gerektiğini belirten Turan, "Kırım, bu konumu dolayısıyla küçük Asya denilen Türkiye’nin kilidi, Sibir Türklüğünün Karadeniz’e açılan eşeği, Hazar Havzası ile merkezi Asya’daki Türk derinliğinin dip dalgası, Doğu Türkistan’ın kalesi, Kafkasya ile Avrupa’yı bağlayan bir merkezi tarih ve coğrafyadır. Dolayısıyla Türkiye için güneyde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne anlam ifade ediyorsa kuzeyde Kırım Türk Cumhuriyeti de onu ifade etmektedir." diye konuştu.

        Programda Konya Kırım Türkleri Derneği Başkanı Mustafa Sırrı Demirel ve Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından, Kırımoğlu'na fahri doktora unvanı takdim edildi.

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