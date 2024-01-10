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        Çatıdan park halindeki otomobilin üzerine düşüp ağır yaralandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:00 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:05
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        Çatıdan park halindeki otomobilin üzerine düşüp ağır yaralandı (2)
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        HAYATINIKAYBETTİ

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde 3 katlı evinin çatısındaki güneş enerjisini kontrol ederken ayağı kayıp park halindeki otomobilin üzerine düşen Mustafa Uslu, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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