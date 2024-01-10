Çatıdan park halindeki otomobilin üzerine düşüp ağır yaralandı (2)

HAYATINIKAYBETTİ

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 3 katlı evinin çatısındaki güneş enerjisini kontrol ederken ayağı kayıp park halindeki otomobilin üzerine düşen Mustafa Uslu, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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