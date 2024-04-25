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        Doğanhisar Belediye Başkanı YPR'li Öztoklu, partisinden istifa etti

        KONYA'nın Doğanhisar Belediye Başkanı Yeniden Refah Partili (YRP) Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 18:15 Güncelleme: 25.04.2024 - 18:20
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        Doğanhisar Belediye Başkanı YPR'li Öztoklu, partisinden istifa etti
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        KONYA'nın Doğanhisar Belediye Başkanı Yeniden Refah Partili (YRP) Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

        ​31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 47.28 oyla Yeniden Refah Partisi'nden Doğanhisar Belediye Başkanı seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa etti. 2014 yılından itibaren iki dönem AK Parti'nin Doğanhisar İlçe Başkanlığı görevini yürüten Öztoklu, bağımsız olarak başkanlığını sürdüreceğini açıkladı. Öztoklu, açıklamasında, ''Bugünden itibaren belediye başkanlık görevime, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı almamın en önemli sebebi ise; Doğanhisarımızın kalkınması ve refahı için çıktığım bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak daha etkili ve geniş kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğime inanıyor olmamdır. Bu sebeple Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğimi ve yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğimi siz değerli hemşehrilerime ve kamuoyuna saygılarımla arz ediyor, destek ve dualarınızı bekliyorum" dedi.

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