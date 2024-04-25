Kahvehanede 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan sanığa 42,5 yıl hapis 

KONYA'nın Bozkır ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin tutuklu yargılanan Mehmet Ali Yaman, 42,5 yıl hapse çarptırıldı.

Olay, 27 Temmuz 2022'de saat 21.30 sıralarında Bozkır ilçesi Yukarı Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Yaman, kahvehanede iş yeri sahiplerinden İbrahim Uyar ile tartıştı. Uyar’ın ortağı ve aynı zamanda yakını olan Fatih Uyar da araya girip Yaman'dan dışarı çıkmasını istedi. Bu sırada tabancasını çıkaran Yaman, İbrahim ve Fatih Uyar ile yanlarındaki Memiş Cırnaz ve Mustafa Pomay'ın üzerine ateş etti. Fatih Uyar hayatını kaybederken, yaralanan Cırnaz ve Pomay hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

'ÖLMÜŞ ANNEME KÜFRETTİLER' Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Ali Yaman tutuklandı. Yaman hakkında 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Yaralama' suçlarından Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu sanık Mehmet Ali Yaman, bugün son kez hakim karşısına çıktı. Yaman, son savunmasına ''Ölmüş anneme küfrettiler. Beni darbettiler. Asıl olayın suçlusu Mehmet Emin’dir. Takdir mahkemenindir “dedi. HEDEF ALARAK ATEŞ ETTİ Cumhuriyet savcısı da mütalaasında Mehmet Ali Yaman'ın, olaydan biri 2 ay, diğeri de 15 gün önce kahvehanede arı kovanı koyma meselesi nedeniyle bir kişiyle tartıştığı ve iş yeri sahiplerinden İbrahim Uyar'ın araya girip, tartışmanın büyümesini engellediğini belirtti. Mütalaada olay günü ise Mehmet Ali Yaman'ı, kahveye gelip İbrahim Uyar'a, 'Sen Mehmet Emin Değirme'nin avukatı mısın lan' dediği ve Uyar'ın dışarı çıkarmak istemesi üzerine tartışma yaşandığı anlatıldı. Fatih Uyar'ın da tartışmayı sonlandırmak ve iş yerinden çıkması için Yaman'ı iteklemesi üzerine de Yaman'ın, tabancayla ateş edip, Fatih Uyar'ı öldürdüğü, yine hedef alarak İbrahim Uyar, Memiş Cırnaz ve Mustafa Pomay ateş ettiği, ancak Cırnaz ve Pomay'ın yaralandığı, İbrahim Uyar'ın da yara almadan kurtulduğu belirtildi. Yaman'ın 1,17 promil alkollü olduğu ve olayı haksız tahrik altında işlediğine yer verildi.