Beyşehir'de "turizm potansiyeli ve gelişim süreci" temalı söyleşi

Beyşehir ilçesinde "turizm potansiyeli ve gelişim süreci" temalı söyleşi düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi ev sahipliğinde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen söyleşiye Beyşehir Milli Parklar Şefi Fatih Demir, Beyşehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mustafa Can ile Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı konuşmacı olarak katıldı.

Moderatörlüğünü Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Karaman'ın üstlendiği söyleşide konuşmacılar Beyşehir’in turizm potansiyelini değerlendirirken gelişim süreci ile ilgili düşünce ve görüşlerini paylaştı.