Konya'da tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Aramalarda, tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 176 bin 245 lira para, 30 kredi kartı ile pos cihazı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 2 şüphelinin iş yerine operasyon düzenledi.

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