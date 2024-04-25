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        Arkadaşını vurup, hastane önüne bıraktı

        KONYA'da Osman Yeniay (29), birlikte içki içerken küfürleşip tartıştığı arkadaşı Ümit Kılınç'ı (36) tabancayla karnından yaraladıktan sonra otomobiliyle hastane önüne bırakıp kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:48 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:50
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        Arkadaşını vurup, hastane önüne bıraktı
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        KONYA'da Osman Yeniay (29), birlikte içki içerken küfürleşip tartıştığı arkadaşı Ümit Kılınç'ı (36) tabancayla karnından yaraladıktan sonra otomobiliyle hastane önüne bırakıp kaçtı. Kılınç kurtarılamazken, şüpheli Yeniay, kısa sürede polis tarafından yakalandı.

        Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında 34 TC 4142 plakalı otomobille getirilen yaralı kişi, Konya Şehir Hastanesi’nin önüne bırakıldı. Sağlık görevlileri, yaralıya müdahale etti. Adının Ümit Kılınç olduğu belirlenin kişinin, tabancayla karnından vurulduğu saptandı. Ameliyata alınan Kılınç, bir gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hastane ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarından aracı kullanan sürücünün Osman Yeniay olduğunu saptadı. Yeniay, aynı gün Karadiğin Mahallesi’ndeki evine gitmek üzere iken yolda yakalandı.

        'VURDUKTAN SONRA PİŞMAN OLUP, HASTANEYE GÖTÜRDÜM'

        Gözaltına alınan Yeniay, ifadesinde arkadaşı Ümit Kılınç ile otomobilde içki içerken küfürleşip tartıştıklarını söyledi. Yeniay, Kılınç’ı araçtan indikten sonra tabancayla vurduktan sonra pişman olduğunu ve otomobille hastaneye bırakıp kaçtığını itiraf etti. Yeniay, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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