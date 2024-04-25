Arkadaşını vurup, hastane önüne bıraktı

KONYA'da Osman Yeniay (29), birlikte içki içerken küfürleşip tartıştığı arkadaşı Ümit Kılınç'ı (36) tabancayla karnından yaraladıktan sonra otomobiliyle hastane önüne bırakıp kaçtı. Kılınç kurtarılamazken, şüpheli Yeniay, kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında 34 TC 4142 plakalı otomobille getirilen yaralı kişi, Konya Şehir Hastanesi’nin önüne bırakıldı. Sağlık görevlileri, yaralıya müdahale etti. Adının Ümit Kılınç olduğu belirlenin kişinin, tabancayla karnından vurulduğu saptandı. Ameliyata alınan Kılınç, bir gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.