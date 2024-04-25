Konya'da 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan sanığa 42,5 yıl hapis cezası

Konya'nın Bozkır ilçesinde kahvehanede 1 kişiyi silahla öldüren, 2 kişiyi de yaralayan sanık 42 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Ali Y, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Mehmet Ali Y, önceki savunmalarını tekrarlayarak maktul ve mağdurların kendisine küfür ettiğini öne sürdü.

Müşteki avukatları ise sanığın suçunun sabit olduğunu savunarak en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanık Mehmet Ali Y'ye Fatih Uyar'ı öldürmeden 25 yıl, iki kişiyi öldürmeye teşebbüsten 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi.