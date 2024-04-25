Konya'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde, çaldığı 18 küçükbaş hayvanı sattığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde, çaldığı 18 küçükbaş hayvanı sattığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aziziye Mahallesi'nde A.G'nin çiftliğindeki 18 koyunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, koyunları çalan şüphelinin E.B. olduğunu ve hayvanları H.A'ya sattığını belirledi.
H.A'nın ise koyunları Ereğli Hayvan Pazarı'nda sattığı tespit edildi.
Gözaltına alınan E.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
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