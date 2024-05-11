Silahlı saldırıya uğrayan kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı

KONYA'da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda seyir halindeki minibüste bulunan kardeşlerden Remzi Özgün öldü, Ali Özgün yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Taştepe Sokakta meydana geldi. Ali Özgün yönetimindeki 06 DFH 797 plakalı minibüs seyir halindeyken kimliği belirlenmeyen kişi veya kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda Ali Özgün boynundan, kardeşi Remzi Özgün de sırtından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kardeş de, çevredekilerin yardımıyla yakındaki Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.