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        Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

        KONYA'da Sıtkı Fidan, cadde üzerinde tartıştığı Ahmet G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 22:52 Güncelleme: 10.05.2024 - 22:55
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        Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
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        KONYA'da Sıtkı Fidan, cadde üzerinde tartıştığı Ahmet G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan Ahmet G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Baraj Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet G. ve Sıtkı Fidan, belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet G., Fidan'ı göğsünden bıçakla yaraladı. Fidan kanlar içinde yere yığılırken, Ahmet G. de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Fidan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kaçan Ahmet G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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