Konyaspor, Brezilyalı Pedrinho'yu renklerine bağladı
Konyaspor, Brezilyalı sol kanat oyuncusu Pedro Henrique Oliveira dos Santos (Pedrinho) ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Konyaspor, Brezilyalı sol kanat oyuncusu Pedro Henrique Oliveira dos Santos (Pedrinho) ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'deki kampta sürdüren Konyaspor’da, transfer çalışmaları da sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Bulgaristan ekibi CSKA 1848'de forma giyen Pedrinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon takımında 12 gol, 6 asistle oynayan Pedrinho, ''Bu büyük kulübün formasını giyeceğim için çok mutluyum. Umuyorum birlikte hedeflerimize ulaşacağız. Taraftarımızın karşısına çıkacağım için çok heyecanlıyım. Sosyal medya üzerinden bana gösterdikleri ilgi beni çok memnun etti. Taraftarımıza çok teşekkür ederim" dedi.
Pedrinho, takımda 8 numaralı formayla sahaya çıkacak.
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