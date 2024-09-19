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        2 günde ölümlü kaza ve gasp olaylarına karışan sanığa 3 suçtan 35 yıla kadar hapis istemi

        KONYA'da takip ettiği üniversite öğrencisi N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:20 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:25
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        2 günde ölümlü kaza ve gasp olaylarına karışan sanığa 3 suçtan 35 yıla kadar hapis istemi
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        KONYA'da takip ettiği üniversite öğrencisi N.Ü.'yü (24) bıçakla tehdit edip, para ve eşyalarını gasbetmeye kalkışan tutuklu Ali A. (23) hakkında 'Silahla yağma suçuna teşebbüs' suçundan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Bu olaydan 1,5 saat sonra otomobiliyle çarptığı bisikletteki mimar Cihan Mert'in (31) ölümüne neden olan Ali A., 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında açılan davada yargılanmaya başlandı. Ali A. hakkında bir gün önce bir kadının cep telefonunu gasbettiği için de 'Silahlı yağma' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        Olay, 4 Haziran'da, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu'nun önünde meydana geldi. Üniversite öğrencisi N.Ü., saat 06.00 sıralarında okuluna gitmek için yurttan çıkıp, yürümeye başladı. Bir süre sonra N.Ü., bir otomobilin kendisini takip ettiğini fark etti. N.Ü. hızlanırken, otomobil de ara sokağa girdi. İddiaya göre; araçtan inen kişi, elinde bıçakla koşup N.Ü.'nün yanına geldi. Şüpheli, bıçağı N.Ü.'nün sol bileğine dayadı. N.Ü. de elindeki kahve dolu termosla şüphelinin başına 4-5 kez vurup, çığlık attı. Şüpheli kaçtı, N.Ü. ise polise gidip şikayetçi oldu.

        KAZA YAPTIKTAN SONRA KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

        Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, aynı gün Ali A. adlı kişi kazaya karıştığını belirterek, kendisini ihbar etti. İlk olaydan yaklaşık 1,5 saat sonra olan kazayla ilgili ihbar sonrası Abdülhamit Han Caddesi'ne giden polis, Ali A.'yı aracının yanında buldu. Selahattin Eyyubi Mahallesi Tiftikçi Sokak'ta, 07 AKS 956 plakalı otomobiliyle bisiklete çarpıp, mimar Cihan Mert'in ölümüne neden olan Ali A.'nın, N.Ü.'nün şikayet ettiği şüpheli olduğu anlaşıldı. Ali A.'nın ayrıca bu iki olaydan bir gün önce de bıçak zoruyla bir kadının cep telefonunu zorla aldığı belirlendi.

        'HIZLI BİR ŞEKİLDE KOŞTU'

        Olaydan sonra DHA'ya yaşadıklarını anlatan N.Ü., "Okula gitmek için yurttan çıkmış, yürüyordum. Birkaç dakika sonra takip edildiğimi fark ettim ve hızlandım. Beni takip eden kişi, fark etmiş olacak ki beni geçti. Yoluma devam ettim. Beni takip eden otomobili, bir sokağın arasına park ederken gördüm. Otomobilden zayıf, uzun boylu birisi indi. Elinde bıçak olduğunu gördüm. Benim üzerime hızlı bir şekilde koştu. Ne yapacağımı bilemeyip, sırtımı bir evin duvarına yasladım. Elindeki bıçağı sol bileğime dayadı ve bana 'Gel bakalım şöyle' dedi. Elimde kahve dolu termos vardı. Kurtulmak için kafasına 4-5 kez vurdum. Bu sırada birinin bana yardım etmesi için çığlık attım. Koluma bıçak dayayan kişi kaçtı. Balkonda bulunan bir teyze, bana yardım edemeyeceğini söyledi. Kaçmak için girdiğim bir sokakta, tesadüfen orada oturan ve çığlıklarıma çıkan bir polis memuru beni evine aldı. O sayede kurtuldum. O gün ölmedim ama o kişi, başkasına otomobiliyle çarparak öldürmüş" dedi.

        Ali A. hakkında karıştığı 3 olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık, N.Ü.'ye yönelik saldırıyla ilgili hazırladığı iddianamede eylemi, 'Silahla yağma suçuna teşebbüs' olarak değerlendirip, 11 yıla kadar hapis cezası istedi. Ali A.'nın otomobiliyle çarptığı bisikletteki mimar Cihan Mert'in (31) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına da başlandı. Öte yandan bu iki olaydan bir gün önce de bir kadının cep telefonunu gasbettiği için 'Silahlı yağma' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması için iddianame tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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