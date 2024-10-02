Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Orta Çağ Dönemi'ne ait tableti 4 milyon TL'ye satmak isterken yakalandı

        KONYA'da Orta Çağ Dönemi'ne ait, üzerinde çeşitli figürler bulunan tableti 4 milyon TL'ye satmaya hazırlanan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:18 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orta Çağ Dönemi'ne ait tableti 4 milyon TL'ye satmak isterken yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'da Orta Çağ Dönemi'ne ait, üzerinde çeşitli figürler bulunan tableti 4 milyon TL'ye satmaya hazırlanan M.Ç., operasyonla yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir'de oturan M.Ç.'nin elinde Orta Çağ Dönemi'ne ait, üzerinde çeşitli figürler bulunan tableti 4 milyon TL'ye satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ç.'nin adresini belirleyip operasyon düzenledi. Aracında ve evde yapılan aramada Orta Çağ Dönemi'ne ait tablet, 13 farklı boy ve ölçülerde tarihi obje, 1 kilden yapılmış obje, 2 yüzük, 1 kurusıkıdan çevrilme tabanca ve şarjöre ele geçirildi. 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alınan M.Ç., sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Füze şarapneli Filistinli adamın üstüne düştü
        Füze şarapneli Filistinli adamın üstüne düştü
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Eylülde ihracat geriledi
        Eylülde ihracat geriledi
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Sigorta nefestir
        Sigorta nefestir
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Üniversite öğrencilerinin patentini aldıkları yapay zekalı İHA'sı TEKNOFEST...
        Üniversite öğrencilerinin patentini aldıkları yapay zekalı İHA'sı TEKNOFEST...
        Konya'da tarihi eser satmaya çalışan 1 kişi yakalandı
        Konya'da tarihi eser satmaya çalışan 1 kişi yakalandı
        Konya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
        Konya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
        Çocuk Hakları Evrenseldir Gazze'de de Geçerlidir Kardeşlik Buluşması
        Çocuk Hakları Evrenseldir Gazze'de de Geçerlidir Kardeşlik Buluşması
        Konya'da kavşaktaki kaza anı kamerada
        Konya'da kavşaktaki kaza anı kamerada
        Konya'da çalınan 1200 küçükbaş hayvandan 1170'i sahibine teslim edildi
        Konya'da çalınan 1200 küçükbaş hayvandan 1170'i sahibine teslim edildi