İhbara giden polisi yaralayan saldırgan, son 9 ayda 10 suça karışıp serbest kalmış

KONYA'da sağlık görevlilerine eşlik etmek için gittikleri adreste fenalık geçirdiği öne sürülen Emre Köroğlu’nun (29) bıçaklı saldırısında yaralanan polis memuru Mustafa Topuz'un (28) sağlık durumunun iyiye gittiği, tabancayla vurulan saldırganın ise entübe edildiği belirtildi. 33 suç kaydı olan Köroğlu’nun 2 kez tutuklanıp cezaevinde kaldığı, son 9 ayda da 2’si ‘gasp’ olmak üzere 10 suça karıştığı ve gözaltına alınıp serbest kaldığı bildirildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne evde birinin sinir krizi geçirdiği ihbarı üzerine adrese polis eşliğinde sağlık ekipleri sevk edildi. N.K.'nin evine giden ekipler, kapının açılması için beklerken, fenalık geçirdiği öne sürülen Emre Köroğlu elinde bıçakla saldırdı. Saldırıda 3 yıllık polis memuru bekar Mustafa Topuz, sırtından 7 bıçak darbesiyle yaralandı.