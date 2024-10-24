Kazada ölen karakol komutanı son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Çay- Dinar kara yolunun Çay ilçesine bağlı Çayıryazı köyü Göcen mevkisinde meydana geldi. 8 aracın karıştığı zincirleme kazada Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesindeki Karadilli Jandarma Karakolu’nun komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut, hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Görevine 10 gün önce atanan ve bekar olduğu öğrenilen Durgut'un cenazesi dün İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine getirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.